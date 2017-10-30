بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح الملتقي العربي الأول للتدريب الإعلامي

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، بقاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة، الملتقي العربي الأول للتدريب الإعلامي الذي تنظمه كلية الإعلام بالجامعة، بحضور المستشار فوزي الغويل مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، والدكتور عادل عبد الغفار ممثلاً عن وزير التعليم العالي، وعدد من عمداء وأساتذة الإعلام المصريين والعرب، ونخبة من رؤساء القنوات والشبكات التليفزيونية، إلي جانب عدد من الإعلاميين البارزين في مصر والعالم العربي.

وقال الخشت، خلال كلمته في الملتقي، أنه لابد من استغلال وتوظيف البحث العلمي لصالح المجتمع، وبالتالي لابد من ربط التعليم بسوق العمل والتنمية الشاملة، وهو ما أعلنته جامعة القاهرة في أول اغسطس 2017، عن عصر الدخول إلي جامعة الجيل الثالث التي تسد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، وذلك عن طريق التدريب الذي يعد جسراً هاماً لسد الفجوة بين الدراسة وسوق العمل خاصة إذا توافر في التدريب العناصر الناجحة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن عصر التخصص الدقيق قد أنتهي فلابد من وجود التخصصات البينية، حيث يقوم الإعلامي بدراسة تخصصات أخري كعلم النفس وعلم الإجتماع والفلسفة والطب، وهكذا، إلي جانب تخصصه، مؤكداً علي أهمية فكرة ريادة الأعمال التي يستطيع من خلالها الطالب أن يقوم بعمل مشروع بنفسه.

وأوضح الخشت، أنه لابد أن نعيش عصر الإعلام ليقود الرأي العام ويصنع الواقع ويغيره من حال لحال، وأن يلعب الإعلام دوراً إيجابياً في الواقع الإفتراضي الذي نعيش فيه، حيث أن الإعلام والفن لهما دوراً هاماً في قيادة المجتمع، مضيفاً أن الإعلام لايقتصر دوره فقط علي نقل الحدث، بل يكون قادراً علي تغيير وعي الشعوب.

وأشارت الدكتورة جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلي أن الكلية تهدف إلى التفاعل الخلاق والمستمر مع المستقبل وتسعى لتحقيق التدريب من خلال برامج متنوعة يتولاها كفاءات إعلامية وأسماء كبيرة لتقديم إضاءات مهمة من دورها المستقبلي، لافتةً إلي أن الملتقي العربي الأول للتدريب الإعلامي يضم ممثلى مختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية وطلاب وخريجى الإعلام، لإطلاق حدود الإبداع وتوظيف تكنولوجيا الإعلام.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري، إلى أنه ينظر للتدريب كمقوم أساسى لإعلام احترافى وعنصر هام فى تخريج إعلاميين يمتلكون أدوات العصر ويقدمون ويتفاعلون مع الإعلام الجديد، لافتةً إلي أن هذا الملتقى يسعى لتوفير التدريب بتميز وشمول ، بحيث يتنوع التدريب عبر فعاليات الملتقى وفق استطلاع الكلية لتكون البرامج واقعية مستكملة الاحتياجات وتتفاعل مع التدريبات الحديثة فى العالم. وقالت أن الكلية تهدف إلى بناء روح التجديد والابتكار لدى الطلاب واهتمامات جماهيرية نحو تحقيق أكبر منفعة.

وكرم الملتقي العربي الأول للتدريب الإعلامي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وأهداه درع الملتقي.

يشار إلي أن تنظيم هذا الملتقي التدريبي يأتي في إطار الدور الذي تقوم به كلية الإعلام بجامعة القاهرة في المنطقة العربية وحرصها علي تلبية إحتياجات سوق العمل الإعلامي من خلال تطوير الجانب المهاري للطلاب، ورفع الكفاءة العملية لخريجين الإعلام من الجامعات العربية المختلفة، وذلك عن طريق التدريب علي مختلف مهارات العمل الإعلامي، وفقاً لأحدث تقنيات وأساليب العصر وتحت إشراف خبرات إعلامية متميزة ومؤثرة في العالم العربي.​