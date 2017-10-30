جمال شيحة لوزير التعليم: "إحنا بنشرّع ونراقب"

كتب- أحمد علي:

سيطرت حالة من الغضب، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم، بسبب اعتذار الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، عن الحضور، بشكل مفاجئ، ورغم تأكيدات المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه تم إخطار الأمانة العامة للبرلمان بعدم حضور الوزير يوم الخميس الماضى، إلا أن الدكتور جمال رشيحة، رئيس الل جنة، أكد أنه لم يتم إخطاره بذلك.

وقال "شيحة": "إن وزير التعليم، فى اجتماع سابق مع اللجنة يوم 11 سبتمبر الماضى، قال إن البرلمان مهمته التشريع فقط، الأمر الذى أغضب النواب، وبالرغم من أن الاجتماع استمر وقتها 4 ساعات، إلا أننا لم نستطع عمل وقفة معه لتوضيح مهمتنا التشريعية والرقابية نظراً لظروف سفره".

وأضاف قائلاً: نرسل جواب رسمى لوزيرى التعليم والتعليم العالي، لإيضاح نصوص اللائحة، والمطالبة بإخطارنا بكل مايحدث من قرارات وتوصيات وزيارات وكل مايتعلق بمنظومة التعليم.

ووجّه "شيحة" حديثه لوزير شئون مجلس النواب، قائلاً له: بلّغ وزير التعليم بوجهة نظر النواب وبما يوجد فى لائحة البرلمان، ونحن لا ندّعلى بطولة ولا نريد خصم أياً من حقوق الوزراء أو صلاحياتهم، ولكن هذا حق الشعب.

وتابع: الوزير بيقول حاسبونى على المنتج النهائي، ونحن نقول له لا، احنا بنشرع ونراقب، وأرجو أن تصل هذه الرسالة للوزير بوضوح لأن الفكرة لديه يبدو أنها مشوشة وتسبب المشاكل بسبب عدم الفهم.​