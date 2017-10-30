بالصور - السفير الألماني يتفقد كليتي الآداب والعلوم بجامعة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

زار السفير الألماني لدي مصر، يوليوس جيورج لوي، اليوم الاثنين، قسم اللغة الألمانية بكلية الآداب بجامعة المنوفية، والذي عقد به عدة ورش باللغة الألمانية، تحت عنوان "دراسة اللغة الألمانية وآدابها"، نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD لطلاب الفرقة الأولى والثانية بالقسم، ضمن المهرجان الثقافي الألماني بجامعة المنوفية.

وعقد السفير، ورشة لمنتدى القاهرة حول التغير المناخي عن فن إعادة التدوير لتلاميذ المدارس، وورشة أخرى حول مبادئ الموسيقى بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، وآخرين حول العلوم الألمانية بالتعاون مع معهد جوتة لتلاميذ المدارس.

وتفقد القاعة الرئيسية بكلية العلوم والتي تقام بها حلقة نقاش لمنتدى القاهرة حول التغير المناخي بعنوان تعليم بيئى لأجل مستقبل أفضل وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأكد خلالها أنه إذا لم يتوفر الوعي البيئي من خلال التربية البيئية سيكون هناك خطر وضرر بالغ يقع على البيئة، ولابد أن تكون هذه التربية مبكرا وأن تتشكل بخطوات بسيطة يتبعها الفرد منذ الصغر، وهذا الموضوع له جوانب متعددة وموجه لفئات كثيرة.