المتحدث باسم الرئاسة يوجه الشكر للسيسي بعد انتهاء مدته

القاهرة - (مصراوي):

توجه السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن انتهاء فترة خدمته كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية، وتبدأ فترة عمله كمندوب دائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف.

وجاء في نص الرسالة، وفقًا لما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: "يسعدني في هذه اللحظات، التي تنتهي فيها فترة خدمتي كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية، وتبدأ فترة عملي كمندوب دائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن أعبر عن خالص فخري واعتزازى بالفترة التي قضيتها في رئاسة الجمهورية، والعمل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الوطني المخلص لمصر".

وتابع: "لقد كانت هذه الفترة التي امتدت على مدار ثلاث سنوات، حافلة بالأحداث والتطورات الكبيرة، حيث انتقلت مصر من مرحلة إلى أخرى أكثر استقرارًا، كما استعادت دورها الرائد على المستويين الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تواصل فيه دفع عملية التنمية في كافة المجالات".

وأردف: "كانت التطورات المتلاحقة، والنشاط المكثف للرئيس ولمؤسسة الرئاسة، يفرضون نمطًا خاصًا في تواصل مؤسسة الرئاسة مع وسائل الإعلام المختلفة، بحيث يتم إيصال المعلومات الدقيقة والكاملة إلى الرأي العام في أسرع وقت وبدقة وفعالية، وهو ما أرجو من الله أن أكون قد وفقت في القيام به، وفي هذا الصدد، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع السادة الزملاء في رئاسة الجمهورية، حيث وجدت منهم كل التعاون والود وإنكار الذات وإعلاء مصلحة الوطن".

وتوجه السفير علاء يوسف، كذلك بخالص الشكر والتقدير لكافة السيدات والسادة من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المصرية، سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة، لما لقيته منهم من جهد مخلص وعمل دؤوب، وما بنيناه على مدار السنوات الماضية من علاقات عمل وأخوّة متميزة ومثمرة.​

وتقدم السفير علاء يوسف، إلى زميله السفير بسام راضي، بأطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق فى مهمته الجديدة كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية، واثقًا في قدرته على الاضطلاع بمسئولياته على الوجه الأكمل.​