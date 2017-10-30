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قنصل مصر في اسطنبول متحدثا باسم رئاسة الجمهورية

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مصراوي Masrawy

قنصل في اسطنبول متحدثا باسم رئاسة الجمهورية

04:48 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

قنصل مصر في اسطنبول متحدثا باسم رئاسة الجمهورية

بسام راضي قنصل مصر في اسطنبول

القاهرة – مصراوي:

تسلم السفير بسام راضي قنصل مصر في اسطنبول مهام عمله متحدثا لرئاسة الجمهورية، خلفا للسفير علاء يوسف الذي انتهت مدته.

ودعا السفير علاء يوسف الذي تولى منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتوفيق والنجاح للسفير عصام راضي في مهمته كمتحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية.

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مصراوي Masrawy

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