أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لدعمها ماليا.. مجلس الوزراء يغير اسم مدينة زويل للعلوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لدعمها ماليا.. مجلس الوزراء يغير اسم مدينة زويل للعلوم

04:44 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

لدعمها ماليا.. مجلس الوزراء يغير اسم مدينة زويل للعلوم

مدينة زويل للعلوم

كتبت- داليا شبل:

فيما بدا أنه أول رد رسمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما تردد حول تغير اسم جامعة زويل، قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي للوزارة، إن الأكاديمية تحتاج إلى دعم مالي يقدر بـ 5 مليار جنيها لتكمل مسيرتها العلمية والبحثية.

وأوضح "عبد الغفار"، في تصريحات لمصراوي، إن القانون المنشأ لمدينة زويل ينص على أن توفر الدولة الأرض التي تبنى عليها المدينة فقط، مشيرا إلى ان القانون لم ينص على أن يكون للدولة أي دور آخر في الدعم المالي.

وأضاف "عبد الغفار"، حتى تتمكن الدولة من دعم المدينة بشكل قانوني كان لا بد من إجراء بعض التعديلات على قانون (مدينة زويل) وشملت تلك التعديلات تغيير اسم المدينة لتصبح مدينة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)، بدلا من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
كما شملت التعديلات أن يرأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس أمناء المدينة المصرية للعلوم والابتكار (مدينة زويل)، كممثل للدولة بصفته الوزارية، على أن يحتفظ المجلس بنفس مهامه، وهذا يعطى للدولة الصفة القانونية لتوفر الدعم المالي للمدينة.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)، كمؤسسة عملية بحثية ذات شخصية اعتبارية، وذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح.​

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم العالي: مصر والاتحاد الأوربي يوقعا اتفاقية دولية للبحوث والابتكار

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يؤكد على أهمية التدريب الإعلامي لخريجي كليات وأقسام

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج دفعات 2017 بأكاديمية "أخبار اليوم"

    أخبار

  • التعليم العالي: تطوير نظام إلكتروني لتلقي شكاوى الطلاب الوافدين

    أخبار

إعلان

dba2f2a3e1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)