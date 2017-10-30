لدعمها ماليا.. مجلس الوزراء يغير اسم مدينة زويل للعلوم

كتبت- داليا شبل:

فيما بدا أنه أول رد رسمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما تردد حول تغير اسم جامعة زويل، قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي للوزارة، إن الأكاديمية تحتاج إلى دعم مالي يقدر بـ 5 مليار جنيها لتكمل مسيرتها العلمية والبحثية.

وأوضح "عبد الغفار"، في تصريحات لمصراوي، إن القانون المنشأ لمدينة زويل ينص على أن توفر الدولة الأرض التي تبنى عليها المدينة فقط، مشيرا إلى ان القانون لم ينص على أن يكون للدولة أي دور آخر في الدعم المالي.

وأضاف "عبد الغفار"، حتى تتمكن الدولة من دعم المدينة بشكل قانوني كان لا بد من إجراء بعض التعديلات على قانون (مدينة زويل) وشملت تلك التعديلات تغيير اسم المدينة لتصبح مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)، بدلا من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

كما شملت التعديلات أن يرأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس أمناء المدينة المصرية للعلوم والابتكار (مدينة زويل)، كممثل للدولة بصفته الوزارية، على أن يحتفظ المجلس بنفس مهامه، وهذا يعطى للدولة الصفة القانونية لتوفر الدعم المالي للمدينة.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)، كمؤسسة عملية بحثية ذات شخصية اعتبارية، وذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح.​