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"وايت نايتس" الزمالك يطالب بالافراج عن "مشاغب"

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مصراوي Masrawy

"وايت نايتس" يطالب بالافراج عن "مشاغب"

04:43 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

وايت نايتس

كتب - طه عبيد:

طالب أولتراس زملكاوي "وايت نايتس" المتواجد في مطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة فريق كرة اليد بالنادي المتوجة بلقب بطولة دوري أبطال أفريقا لكرة اليد، بالإفراج عن زملائهم المحبوسين وخاصة سيد "مشاغب"، والذي حظي بهتافات خاصة.

وهتف أولتراس وايت "شمال يمين خرجوا المحبوسين"، وذلك وسط تعزيزات أمنية من جانب سلطات أمن المطار لتأمين خروج الفريق.

وحظي الكابتن محمود أبو رجيلة، والذي حرص على الحضور للمطار لاستقبال أعضاء فريق بعثة اليد "الزملكاوي أهوووو، الزملكاوي أهووووو".

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