غدا.. البحث العملي تطلق موقع "موسوعة النباتات الطبية المصرية"

كتبت- داليا شبل:

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، غداً الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "ثروات مصر الطبيعية"، ودور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، -في بيان لها-من المقرر أن تستعرض ورشة العمل مخرجات ستة مشروعات بحثية قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باقتراحها وتمويلها؛ بهدف الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، وما يتعلق بها من معارف تراثية.

وعلى هامش ورشة العمل سيتم الإعلان عن صدور الجزء الأول من الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية، والإطلاق الرسمي لموقع الموسوعة على الشبكة الدولية للمعلومات، وتعتبر الموسوعة أول عمل منظم من نوعه لتوثيق كل ما يتعلق بالنباتات الطبية البرية في مصر.

بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث.

ويشهد الورشة لفيف من العلماء والباحثين والعاملين في مجال النباتات الطبية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك ممثلي الهيئات الدولية العاملة في مصر، والجمعيات والهيئات ذات الصلة.​