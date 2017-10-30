التعليم العالي: مصر والاتحاد الأوربي يوقعا اتفاقية دولية للبحوث والابتكار

كتبت- داليا شبل"

عقدت اللجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي اجتماعها السابع بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي في بروكسل، لبحث فرص التعاون بين الجانبين، حيث تم تسليط الضوء على عدد من المجالات الرئيسية للتعاون في إطار برامج عمل أفق البرنامج الإطارى الأوروبي للبحوث والابتكار "أفق 2020 Horizon2020" للفترة 2018-2020، حيث أكد الجانبان على أهمية البرنامج واعتباره أداة رئيسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم، حيث إن الانفتاح العام لبرنامج "أفق 2020" يمكن الكيانات المصرية من الاستفادة من برامجه المختلفة.

وعلى هامش الاجتماع تم توقيع الاتفاقية الدولية لمبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط (بريما)PRIMA بين مصر والاتحاد الأوروبي، ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشئون البحث العلمي نائبًا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعن الجانب الأوروبي السفير كلايد كول نائب الممثل الدائم للبرلمان الأستونى لدى الاتحاد الأوروبي، والسيدة ماريا كريستينا روسو مديرة التعاون الدولي بالمديرية العامة للبحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وعقدت اللجنة برئاسة كل من الدكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشئون البحث العلمي والسيدة ماريا كريستينا روسو مديرة التعاون الدولي بالمديرية العامة للبحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة السفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية وعدد من مسئولي التعاون الدولي بوزارة البحث العلمي وممثلي البعثة الدبلوماسية ببروكسل، وبحضور نخبة من مسئولي الإدارات بالمديرية العامة للبحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، وممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر .

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – في بيان لها - تهدف مبادرة "بريما" (الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة المتوسط) إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية تستهدف مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط، وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية، مع قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج "هورايزون 2020" بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة.

وتابعت الوزاري، كما تهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والحكومة والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة؛ لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.

ويشار إلى أن بالذكر أن بريما هي شراكة بين البلدان الأوروبية المتوسطية على أساس المصلحة المتبادلة والملكية المشتركة والمنافع المشتركة التي تتصدى للتحديات المجتمعية فيما يتعلق بالأمن الغذائي وموارد المياه، حيث تقوم الدول الأعضاء بالاشتراك في إدارة وتمويل مبادرة ميزانية أكثر من 494 مليون يورو، وسوف يستمر البرنامج العلمي بريما لمدة 10 سنوات (2018 - 2028).​