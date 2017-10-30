بالفيديو.. الإفتاء توضح كيفية رؤية النبي يوم القيامة

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان إذا أدى ما عليه من فرائض، سيرى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهذه نعمة من الله ومنة.

وأضاف عثمان في فتوى له ردا على سؤال متعلق برؤية النبي والجلوس معه اليوم القيامة، أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا ظمأ بعدها أبدا نعمة ومنة من الله ينتظرها الجميع.

وأشار أمين الفتوى إلى أن أحد الصحابة كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم خلال الوضوء فبكى، فقاله له النبي ما يبكيك؟، فأجابه : تذكرت الجنة وأنت في أعلى عليين ونحن لا ندري ماذا يفعل الله بنا، فقال له النبي " يحشر المرء مع من أحب".

ولفت إلى أن الصحابة قالوا ما فرحنا بشئ أكثر من قول النبي "المرء مع من أحب"، مشيرا إلى أن الإنسان إذا أحسن العمل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم.

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