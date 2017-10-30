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نائبة: وزير التعليم قال "محدش يسألني عن اللي بعمله"

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مصراوي Masrawy

نائبة: وزير التعليم قال "محدش يسألني عن اللي بعمله"

04:38 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ألفت كامل

كتب- أحمد علي:

انتقدت النائب ألفت كامل، طريقة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن تعامله مع أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم، والتى شهدت حالة من الغضب بسبب اعتذار الوزير عن الحضور بشكل مفاجئ.

وقالت "كامل": "الوزير يتحدث معنا بأسلوب غير قانونى ولا دستوري، ولا نحصل منه على أى معلومة، مضيفة: الوزير قال محدش يسألنى عما أفعله، وإن قراراته بالتنسيق مع رئيس الوزراء فقط، وهذا خطأ وللأسف نحن نقرأ عن قرارات الوزير فى الصحف ولم نسمع منها شئ داخل اللجنة".

وقال النائب عمرو دوير، إن وزير التعليم، لا يحترم البرلمان، وقراراته الخاصة بالتعليم والثانوية العامة نعرفها من الصحف وهذا أمر مرفوض.​

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مصراوي Masrawy

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