"نائبة" عن عدم حضور وزير التعليم للبرلمان: "يؤكد عنجهيته"

قالت الدكتور رشا اسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم: إنها سعيدة بعدم حضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، الاجتماع.

وعقب جمال شيحة رئيس اللجنة، ماذا تقولين؟، لتؤكد أنها تعبر عن سعادتها لعدم حضوره، لأن ذلك يؤكد "عنجهيته".

وقالت إسماعيل، إن الوزير لديه "عنجهية" جرى صفعها من خلال رئيس الجمهورية بقرار إيقاف العمل بالمدارس اليابانية، التى كان الوزير يعلن عن إنها فى طور الإعداد والتجهيز وسيتم افتتاحها قريبا.

وتابعت عضو لجنة التعليم، إن الوزير يتحدث عن احلام، ولكنه يعيش "فى وادي والشارع فى وادي آخر".

واستعرضت عدد من المشكلات التعليمية، خلال كلمتها، مطالبة بضرورة الفصل فى حلها بشكل سريع.

واختتمت كلمتها، بأن على الوزير أن يتحمل المسئولية أو يتنحى من منصبه. ​