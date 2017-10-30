أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"نائبة" عن عدم حضور وزير التعليم للبرلمان: "يؤكد عنجهيته"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"نائبة" عن عدم حضور وزير التعليم للبرلمان: "يؤكد عنجهيته"

04:38 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

قالت الدكتور رشا اسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم: إنها سعيدة بعدم حضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، الاجتماع.

وعقب جمال شيحة رئيس اللجنة، ماذا تقولين؟، لتؤكد أنها تعبر عن سعادتها لعدم حضوره، لأن ذلك يؤكد "عنجهيته".

وقالت إسماعيل، إن الوزير لديه "عنجهية" جرى صفعها من خلال رئيس الجمهورية بقرار إيقاف العمل بالمدارس اليابانية، التى كان الوزير يعلن عن إنها فى طور الإعداد والتجهيز وسيتم افتتاحها قريبا.

وتابعت عضو لجنة التعليم، إن الوزير يتحدث عن احلام، ولكنه يعيش "فى وادي والشارع فى وادي آخر". 

واستعرضت عدد من المشكلات التعليمية، خلال كلمتها، مطالبة بضرورة الفصل فى حلها بشكل سريع.

واختتمت كلمتها، بأن على الوزير أن يتحمل المسئولية أو يتنحى من منصبه. ​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جمال شيحة لوزير التعليم: "إحنا بنشرّع ونراقب"

    أخبار

  • نائبة: وزير التعليم قال "محدش يسألني عن اللي بعمله"

    أخبار

  • وزير مجلس النواب مدافعا عن طارق شوقي: جميع الوزراء يحترمون مجلس النواب

    أخبار

  • "دفاع النواب" تفتح ملف مواجهة الإرهاب أمنيا وإعلاميا واقتصادبا

    أخبار

إعلان

7b9c2279d4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق