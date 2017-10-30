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المالية تطرح 2.5 مليار جنيه سندات خزانة بعائد 15.6%

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المالية تطرح 2.5 مليار جنيه سندات خزانة بعائد 15.6% المالية تطرح 2.5 مليار جنيه سندات خزانة بعائد 15.6%

التحرير

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أعلنت وزارة المالية اليوم -الإثنين-، نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو 15.5%، وتم تغطيته بنحو2.8 مرة، كما تم طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه، لأجل 7 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو 15.6%، وتم تغطيته بنحو 2.5 مرة.

وكان قد سجل متوسط العائد على سندات الخزانة المحلية بنسبة 15.46% خلال الأسبوع الماضى.

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فيما تعتزم وزارة المالية، طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة محلية على مدار الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليار جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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التحرير

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