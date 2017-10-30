الدولار يستقر فى البنك المركزى خلال التعاملات المسائية

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استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، ليسجل سعر البيع نحو17.70 جنيها، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات أمس الأحد.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 17.59 جنيها.

وشهدت أسعار العملة الخضراء استقرار أيضا خلال التعاملات المسائية اليوم فى البنوك، و بلغ أعلى سعر للدولار فى كلا بنك اتش اس بى سى ليسجل سعر البيع نحو 17.72 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.62 جنيها.

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فيما بلغ اقل سعر للدولار فى كلا من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك التجارى الدولى ليسجل سعر البيع نحو 17.68 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 17.58 جنيها.

وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 17.70 جنيها للبيع، و17.60 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الأسكندرية.

فيما سجل سعر الدولار نحو 17.71 جنيها للبيع، و17.61 جنيها للشراء فى كلا من البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان.