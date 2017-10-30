ترام يصطدم بسيارتين بمزلقان سيدي جابر في الإسكندرية

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اصطدم ترام بسيارتين ملاكى، اليوم الإثنين، أثناء عبورهما بمزلقان سيدي جابر الشيخ بمحافظة الإسكندرية، دون إصابات.

وقال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الترام رقم 110 المتجه إلى محطة الرمل، اصطدم بسيارتين ملاكي، مما أدى إلى توقف حركة الترام على الخط المشار إليه.

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وأضاف "عليوة" أنه تم فتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب في الحادث، مشيرا إلى أن المعاينة الأولية تشير إلى تحرك الترام أولا على المزلقان واصطدام السيارتين به.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أنه تم سحب الترام إلى ورش سيدي جابر، ورفع السيارتين؛ لإعادة تسيير حركة الترام.