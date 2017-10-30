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وزير النقل يطيح بـ«رئيس الشئون القانونية» بالسكة الحديد

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وزير النقل يطيح بـ«رئيس الشئون القانونية» بالسكة الحديد وزير النقل يطيح بـ«رئيس الشئون القانونية» بالسكة الحديد

التحرير

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أصدر وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قرارًا بإنهاء إعارة اللواء محمد أحمد الشناوي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، بالهيئة القومية لسكك حديد من منصبه.

ونشرت "التحرير" تقريرا بالمستندات حول عدم انطباق الشروط الوظيفية عليه لعدم خضوعه لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ والتي تشترط قيده بجداول نقابة المحامين.

وأفادت المستندات أنه من ضمن شروط التعيين بالوظيفة، أن يكون حاصلًا على ليسانس الحقوق ومقيدًا أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو مقيدًا أمام محاكم الاستئناف مع قضاء خمسة عشر عامًا فى الاشتغال بالمحاماة، وهو ما لم يتوفر في اللواء محمد الشناوي.

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وتمت إعارة الشناوي إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتولي الإدارة المركزية للشئون القانونية فى 1 يونيو 2016. 

 

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التحرير

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