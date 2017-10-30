الطيب: الأزهر حريص على التعاون مع دول العالم في المجالات العلمية والدعوية

كتب – محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن الأزهر حريص على التعاون مع دول العالم الإسلامي، في مختلف المجالات العلمية والدعوية، بما يخدم كل المسلمين.

وأضاف خلال استقباله اليوم، سفير أذربيجان بالقاهرة تورال رضاييف، أن الأزهر على استعداد لمضاعفة المنح المقدمة للطلاب الأذريين للدراسة بالجامعة بما يساعد على ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش المتجذرة في أذربيجان.

من جهته، قدم سفير أذربيجان بالقاهرة الشكر للإمام الأكبر على الاهتمام الكبير الذي يلقاه الطلاب الأذريين الدراسين في الأزهر الشريف.

وقال رضاييف، إن ثقافة الوسطية والتسامح التي ينشرها الأزهر تتفق مع ثقافة الشعب الأذربيجاني، وهو ما يدفع أذربيجان لتعزيز التعاون مع الأزهر في مختلف المجالات العلمية والتعليمية.​