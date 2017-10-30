2 نوفمبر.. فريق "شارموفرز" ينظم حفلاً بجامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد حفلاً فنياً لفرقة "شارموفرز" الموسيقية وذلك يوم الخميس الموافق 2 من نوفمبر المقبل في تمام الثالثة عصراً بساحة الحرم الجامعي أمام قصر الزعفران.

وقال سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والمشرف العام على الحفل، إن الحفل يأتي بالتنسيق والتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة.

وأوضح أن الحفل يأتي في إطار حرص الجامعة على التنوع في الأنشطة الطلابية ما بين ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية بما يثري شخصية الطالب ويفتح له مجالات متنوعة من المشاركة في الأنشطة جنباً إلى جنب مع الحياة الأكاديمية والبحثية.​