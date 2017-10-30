الرقابة الإدارية تشن حملة مفاجئة على القرى الأكثر احتياجا في الشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

شن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، حملة مفاجئة على القرى الأكثر احتياجًا بمدن شمال المحافظة؛ للوقوف على مدى الخدمات المُقدمة في تلك القرى والتعرف على الاحتياجات اللازمة من مدارس ووحدات صحية ومياه صالحة للشرب.

وبدأت الحملة بتفقد قرية "شهداء بحر البقر" بالحسينية، حيث تبين تهالك الجمعية الزراعية الموجودة بالقرية، فضلًا عن وجود عجز شديد في الأطباء وهيئة التمريض والأجهزة الطبية الموجودة بوحدة طب الأسرة.

كما توجهت الحملة إلى مدرسة "شهداء بحر البقر" للتعليم الأساسي، حيث تبين تكدس الفصول الدراسية بالطلاب، وكذا وجود عجز شديد في المدرسين ونقص في معامل الحاسب الآلى وافتقار المدرسة لفصول التقوية.

وطالب عدد من أهالي القرية، أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، بتوفير مستودع بوتاجاز، وعلاج مشكلة نقص الخبز المدعم، حيث يوجد بالقرية فرن واحد فقط.