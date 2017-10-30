أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة تأمر بضبط وتحريز عقارين مهربين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة تأمر بضبط وتحريز عقارين مهربين

04:03 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

الصحة تأمر بضبط وتحريز عقارين مهربين

وزارة الصحة والسكان

القاهرة - مصراوي

أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا رقم (81) لسنة 2017، بشأن ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات، وذلك للمستحضرات الآتية: "بلافكس 75 مجم أقراص، والبيومين بشري بهرنج".

وأوضحت الوزارة، في نص المنشور، أن القرار السالف يأتي نظرًا لأن هذه العبوات مهربة وغير مسجلة بوزارة، ومجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد بتسجيلها.

وأضافت وزارة الصحة، أنه في حالة ضبط أي أدوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد تسجيلها "رقم التسجيل، جهة الاستيراد، السعر الجبري لها"، تعتبر غير مسجلة، يجب أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الصحة" تطالب بضبط صنفين لعلاج مرضى الكبد والقلب.. تعرف عليهما

    أخبار

  • الصحة تطلق حملة للتوعية بمرض فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال

    أخبار

  • الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 2463 سيدة بـ8 محافظات خلال أكتوبر

    أخبار

  • ننشر استعدادات الصحة لتأمين مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

    أخبار

إعلان

5750cb29c1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق