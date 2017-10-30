الصحة تأمر بضبط وتحريز عقارين مهربين

القاهرة - مصراوي

أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا رقم (81) لسنة 2017، بشأن ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات، وذلك للمستحضرات الآتية: "بلافكس 75 مجم أقراص، والبيومين بشري بهرنج".

وأوضحت الوزارة، في نص المنشور، أن القرار السالف يأتي نظرًا لأن هذه العبوات مهربة وغير مسجلة بوزارة، ومجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد بتسجيلها.

وأضافت وزارة الصحة، أنه في حالة ضبط أي أدوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد تسجيلها "رقم التسجيل، جهة الاستيراد، السعر الجبري لها"، تعتبر غير مسجلة، يجب أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.