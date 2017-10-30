مرتضى منصور: «ابن أحمد سليمان ضابط المباحث قاتل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك أن نجل أحمد سليمان ضابط المباحث والمرشح لانتخابات القلعة البيضاء على منصب الرئيس قتل شابا يدعى كريم يمتلك "كشكا".

مؤكدا أن ما حدث لن يفوت دون عقاب من الله، قائلًا "ابن أحمد سليمان وابن أخته قتلوا الولد والبيه ظابط المباحث قال ده دفاع شرعي عن النفس".

وأعلن رئيس الزمالك عن رقم القضية المتهم فيها نجل أحمد سليمان بقتل الشاب صاحب "الكشك".

رقم القضية 10404 بتاريخ 15/8/2012

شاهد أيضا

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن أحمد الوتيدي الضابط المسؤول عن تحريات القضية جامل أحمد سليمان.

وطالب مرتضى من وزير الداخلية بالتحقيق مع ضابط الشرطة المسؤول الذي باع ضميره بسبب أن الشاب الذي قتل ابن بواب والقاتل ابن ضابط.

ويعقد حاليا مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك بمقر النادي بجامعة الدول العربية للحديث عن قائمته الانتخابية التي ستخوض الانتخابات.



ويفتح باب الترشح بانتخابات نادى الزمالك يوم 2 نوفمبر المقبل، حيث تقام الانتخابات يومي 23 و24 من الشهر نفسه.