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مرتضى لـ«عباس»: النادي كان لا يمتلك صرف الرواتب.. وفي خزينتي 105 ملايين يا حرامي»

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مرتضى لـ«عباس»: النادي كان لا يمتلك صرف الرواتب.. وفي خزينتي 105 ملايين يا حرامي» مرتضى لـ«عباس»: النادي كان لا يمتلك صرف الرواتب.. وفي خزينتي 105 ملايين يا حرامي»

التحرير

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كشف رئيس نادي عن حساب النادي في وقت استلامه مهام مجلس الإدارة عقب نجاحه في الانتخابات الماضية.

وأكد رئيس الزمالك أن النادي كان لا يمتلك صرف رواتب للموظفين واللاعبين.

وأعلن مرتضى منصور عن أرصدة الزمالك وقتها وجاءت كالتالي:

بنك البركة - فرع المهندسين 6668
بنك المصرف المتحد 1463
بنك الأهلي 5675 
بنك الأهلي حساب آخر 108 آلاف جنيه

وأضاف منصور أنه تسلم النادي في الوقت الذي كانت العصابة تقوم فيه بتأجير المحل الذي يطل ناحية جامعة الدول العربية بألف جنيه في العام الواحد.

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وأكد رئيس الزمالك أنه قام باسترجاع 80 محلا و24 مكتبا.

وقال مرتضى منصور إن نادي الزمالك يدفع ثمن فشل ممدوح عباس ومجلس إدارته، موضحا أن هناك 13 لاعبًا أجنبيا و4 لاعبين مصريين تقدموا بشكوى ضد النادي وتم سداد 100 مليون جنيه مستحقات متأخرة لهم وما زال النادي يسدد في هذه المستحقات حتى الآن.

واستطرد قائلا "أنا عاوز أعرف اللعيبة اللي بيلعبوا في النادي في الـ4 سنين عاوز أعرف هما بياكلوا ظلط؟.. أنا جايب أحسن لعيبة في طايرة ويد وسلة وكرة قدم، ردي هيبقى عند النائب العام بعد البيان اللي عملته وبعد كده مؤتمر كبير لأعضاء الجمعية العمومية وهي تتصرف، في خزينتي 105 ملايين يا حرامي أنت وعصابتك".

ويعقد حاليا مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك بمقر النادي بجامعة الدول العربية للحديث عن قائمته الانتخابية التي ستخوض الانتخابات.
 
ويفتح باب الترشح بانتخابات نادى الزمالك يوم 2 نوفمبر المقبل، حيث تقام الانتخابات يومي 23 و24 من الشهر نفسه.
 

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التحرير

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