المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للسلطات الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالى اليوم الإثنين أن بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلم نفسه للسلطات الحكومية، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة قضائية التحقيق في صلة الحملة بروسيا.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه طلب من مانافورت وشريكه السابق ريك جيتس تسليم نفسيهما للسلطات الاتحادية.

وكانت هيئة قضائية قد وافقت على التهم الأولى بالتحقيق الاتحادي بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية الرئاسية التي أجريت العام الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية الجمعة الماضية.

وكان قد تم اختيار مدير مكتب التحقيقات الاتحادي سابقا روبر مولر لترأس التحقيقات بشأن جهود روسيا للتأثير على الانتخابات والمسائل المتعلقة بها. وتم تمديد التحقيق ليشمل اتصالات روسية مع فريق الحملة الانتخابية لترامب عام 2016.