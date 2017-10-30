السلطات البلجيكية تعتقل 4 أشخاص في إطار تحقيق بشأن هجوم إرهابي
السلطات البلجيكية تعتقل 4 أشخاص في إطار تحقيق بشأن هجوم إرهابي
03:45 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
الشرطة البلجيكية
بروكسل - (د ب أ):
اعتقلت السلطات البلجيكية أربعة رجال لاستجوابهم، في إطار تحقيق بشأن هجوم فاشل على أحد القطارات السريعة، في 21 أغسطس من عام 2015، وذلك بحسب ما ذكره مكتب المدعي العام الفيدرالي، اليوم الاثنين.
وفي أثناء الهجوم، قام شخص مدجج بالسلاح بفتح النيران على قطار فائق السرعة، كان يتجه من أمستردام إلى باريس.
وتمكن ثلاثة مواطنين أمريكيين، من بينهم جنديان، من السيطرة على الرجل - وهو مغربي الجنسية – الذي يحتجز حاليا في فرنسا ويواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وقامت أجهزة الامن البلجيكية بست عمليات مداهمة في مولنبيك واندرلخت ولايكين واندين ومارشي إن فامن، لم تعثر خلالها على أي متفجرات أو أسلحة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
توقيف أربعة أشخاص في بلجيكا على خلفية اعتداء قطار تاليس
-
الشرطة اليونانية تقبض على رجل على خلفية إرسال طرود ملغومة لقادة أوروبيين
-
بوتين يؤكد دعمه لوحدة الأراضي السورية في اتصال بأردوغان
-
السعودية: الإرهاب والخطاب المتطرف ضد الإسلام يحرم المرأة من التطور
إعلان
إعلان