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السلطات البلجيكية تعتقل 4 أشخاص في إطار تحقيق بشأن هجوم إرهابي

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مصراوي Masrawy

السلطات البلجيكية تعتقل 4 أشخاص في إطار تحقيق بشأن هجوم إرهابي

03:45 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

السلطات البلجيكية تعتقل 4 أشخاص في إطار تحقيق بشأن هجوم إرهابي

الشرطة البلجيكية

بروكسل - (د ب أ):

اعتقلت السلطات البلجيكية أربعة رجال لاستجوابهم، في إطار تحقيق بشأن هجوم فاشل على أحد القطارات السريعة، في 21 أغسطس من عام 2015، وذلك بحسب ما ذكره مكتب المدعي العام الفيدرالي، اليوم الاثنين.

وفي أثناء الهجوم، قام شخص مدجج بالسلاح بفتح النيران على قطار فائق السرعة، كان يتجه من أمستردام إلى باريس.

وتمكن ثلاثة مواطنين أمريكيين، من بينهم جنديان، من السيطرة على الرجل - وهو مغربي الجنسية – الذي يحتجز حاليا في فرنسا ويواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وقامت أجهزة الامن البلجيكية بست عمليات مداهمة في مولنبيك واندرلخت ولايكين واندين ومارشي إن فامن، لم تعثر خلالها على أي متفجرات أو أسلحة.

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