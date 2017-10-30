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المدعي العام الإسباني يتهم حاكم كتالونيا المعزول بالتمرد

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مصراوي Masrawy

المدعي العام الإسباني يتهم حاكم كتالونيا المعزول بالتمرد

03:41 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

المدعي العام الإسباني يتهم حاكم كتالونيا المعزول بالتمرد

كارليس بوجديمون

مدريد - (د ب أ):

أعلن مكتب المدعي العام الإسباني، توجيه تهم التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال ضد حاكم كتالونيا المعزول، كارليس بوجديمون وأعضاء من حكومته.

وقال المدعي العام، خوسيه مانويل مازا، اليوم الاثنين، إن قادة الاقليمية في كتالونيا "تسببوا في أزمة مؤسسية، أسفرت عن إعلان الانفصال من جانب واحد، وتجاهل تام لدستورنا في 27 أكتوبر".

ويشار إلى أن عقوبة تهمة التمرد التي تم توجيهها ضد بوجديمون وأعضاء حكومته، هي السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وذكرت وسائل الاعلام الإسبانية، أن المدعي العام ترك أيضا احتمالية الاحتجاز قبل المحاكمة، مفتوحة.

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