بالصور- فوتوسيشن أسطوري لعروسين على طريق الصعيد

مصر ضمن الدول الأكثر "تشاؤمًا" حول العالم

كتبت- ميرا ماهر:

استطاع العروسان "طوني صليب" و" نادرين كمال" في منطقة ملاوي بمحافظة المنيا، بالصعيد، تقديم فوتوسيشن مختلف وصفه البعض على مواقع التواصل الإجتماعي بالاسطوري ، وذلك بمناسبة خطبتهما.

استعانت العروس بخبير التجميل "نادي كابيلي"، ومصفف الشعر "سمير كابيلي"، بصالون " Capelli center" بالمنيا ليهتما بإطلالتها لهذا اليوم.

أبهر المصور هاني ابراهيم، العديد من متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عندما اختار طريق مصر الصعيد الصحراوي موقعاً للتصوير بدلاُ عن جلسات التصوير المعتادة في الاستديو.

واستطاع هاني أن يسخر الطبيعة من خلال صوراً اختلفت بكل المعايير "الألوان واللقطات والزوايا"، التي اعتبرها بعض متابعيه لوحة فنية منحوتة بجمال مصر وقت الغروب.

وقال هاني لـ"مصراوي" إن الفوتوسيشن كانت أجمل مما تصور، إذ إن التعاون والحب بين طوني ونادرين ساعده للوصول لهذه النتيجة.

وأضاف هاني، واجهنا يوماً صعباً خلال التصوير، بسبب عدم تقبل الناس بالصعيد لفستان العروس، إضافةً إلى مرور العديد من السيارات التي كان كثيراً ما يعلق أصحابها على الفوتوسيشن.

وقال طوني لـ"مصراوي" إن معظم الأماكن في ملاوي غير مهيأة لعمل فوتوسيشن، فهي مليئة بالأماكن الأثرية الرائعة، لكنها مهملة، وأضاف: "كان اختيار الفستان صعب بسبب اننا قعدنا ندور عالشكل ده كتير ومش لاقيينه، لحد

تعمل ناردين - العروس- كمعلمة موسيقى في إحدى مدارس اللغات بالقاهرة، كما أنها عضو في مؤسسة "مجراية" التي يديرها طوني- العريس-، الذي يعمل بدورة كمنسق مكتبة القهوة بمعهد جوتة الألماني.

"مجراية" هي مؤسسة فنية وثقافية للقراءة وتقديم دورات للأطفال والشباب في جميع المجالات الفنية.