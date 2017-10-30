اعترافات المتهم بـ"كَيٌ زوجته" في موضع حساس: "بتتفرج على أفلام إباحية"

الدقهلية - رامي القناوي:

"بتمشي مع رجالة وشوفتها بتتفرج على أفلام جنسية".. كانت تلك اعترفات "على .م.أ"، 39 سنة، صاحب سوبر ماركت بقرية تيرة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، والمتهم بكي زوجته بموضع عفتها، أمام المستشار أمير ناصف، رئيس نيابة طلخا، خلال التحقيقات التي أجريت معه اليوم.

وقال المتهم خلال عرضه على النيابة، إن الشك راوده منذ فترة حتى اكتشف وجود علاقات لزوجته مع رجال من القرية فحذرهاأكثر من مرة وضربها، إلا أنه فوجئ أمس أثناء دخوله المنزل بمشاهدتها لفيلم جنسي عبر هاتفها المحمول، فسخن مكواة الملابس ووضعها على موضع عفتها.

وأشار المتهم إلى أنه ارتكب الواقعة انتقاما لشرفه، وفور مشاهدته لها أثناء مشاهدتها للفيلم الجنسي عبر الهاتف، استل سكينا وأصابها في وجهها حتى تمكن منها ثم ربطها بحبل غسيل وتعدى عليها بشفرة حلاقة وأحدث إصابة بيديها والوجه ثم حرقها برقبتها وبين فخذيها.

وكان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العقيد أشرف الخلاوي، مأمور مركز نبروة، يفيد بورود إشارة من مستشفى نبروة المركزي، بوصول "هناء. ف. م"، 29 سنة، مصابة بجروح وحرق بمنطقة حساسة من جسدها "موضع العفة".

انتقل ضباط مباحث مركز نبروة بقيادة الرائد أحمد المهدي، رئيس المباحث، وبسؤال المجني عليها اتهمت زوجها بارتكاب الواقعه لإصابته بمرض نفسي.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطبيب الشرعي حول الواقعة وتحريات المباحث.

وكشف تقرير مفتش الصحة عن وجود جروح قطعية بالجبهة والأذنين والذقن، والساق اليمنى من الخلف، وأسفل البطن بأطوال مختلفة من 3 إلى 10 سم، وحروق من الدرجة الأولى بالوجه والرقبة من الجهة اليسرى وأسفل البطن والفخذين والساعد الأيمن، وجروح قطعية في أصابع اليدين.