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حصر أسماء المستفيدين من مبادرة "دمياط بلا أمية"

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مصراوي Masrawy

حصر أسماء المستفيدين من مبادرة "دمياط بلا أمية"

03:53 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه

دمياط – محمد إبراهيم:

عقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا مع ناصر حماد رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الاثنين، لمناقشة استعداد الهيئة لبدء حصر أسماء الأميين بجميع أنحاء المحافظة، والدفع بكوادر شبابية في مجالات التدريب والمتابعة لإنجاز المشروع.

وقال محافظ دمياط خلال الاجتماع، اليوم الاثنين، إن جامعة دمياط تعكف بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية على حصر الأسماء اعتبارًا من 23 نوفمبر، لمدة شهرين من أجل إنجاز مشروع القضاء على الأمية في الإقليم في عام 2020.

وأكد طه، أن أحد أبرز شروط التنمية في المجتمعات كفاح الجهل والأمية، لافتًا إلى أنه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، السيد سويلم، إلى الإسراع في تنفيذ بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح " بلا أمية"، والتي تهدف إلى التخلص من انعكاسات الجهل ونشر المعرفة في النواحي التنموية والاقتصادية والصحية والبيئية.

وأوضح سويلم، في وقت سابق أن البروتوكول يهتم بمحو أمية 3000 دارس أمي خلال العام الجاري، على أن تكون مدة الدراسة بفصول محو الأمية من ثلاثة إلى ستة شهور ويمكن عقد الامتحان للدارسين بعد 3 أشهر من تاريخ فتح الفصل.

وأضاف سويلم أنه من المقرر منح معلم فصل محو الأمية مكافأة مالية قدرها 200 جنيه عن كل دارس ناجح اجتاز الإمتحان، ومكافأة للقائمين علي عملية الإشراف قدرها 50 جنيها عن كل دارس، بالإضافة إلى توفير مستلزمات العملية التعليمية من كتب وأقلام وكشاكيل.

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