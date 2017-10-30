إجبار طلاب المدارس على جمع القمامة في حملة للرقابة الإدارية بالدقهلية (صور)

بالصور - حملة للرقابة الإدارية على القرى الأكثر احتياجا في السويس

الدقهلية - رامي القناوي:

اكتشفت حملة شنتها هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إجبار معلمي مدرسة المأمورية للتعليم الأساسي بقرية المأمورية بمركز الجمالية للطلاب بالمدرسة على جمع القمامة بفناء المدرسة، وإغلاق معمل الحاسب الآلي والمكتبة لوجود عجز بالمدرسين.

وشنت هيئة الرقابة الإدارية في الدقهلية، حملة مكبرة على القرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، شملت قرى المأمورية، والإسكندرية الجديدة، وعزبة عنبر بمركز الجمالية، بمشاركة مسؤولي مديرية الصحة والتربية والتعليم والزراعة، والتموين للمرور على المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومكاتب البريد ومحطات المياة والكهرباء ومستودعات الغاز ومحلات بيع المواد الغذائية وبدالي التموين.

وخلال جولة ضباط الهيئة داخل مدرسة المأمورية تبين سوء حالة النظافة بالمدرسة، وعدم وجود زائر صحي، وتهالك الحجرة المخصصة للطبيب الزائر ووضع كميات كبيرة من الكتب القديمة بداخلها.

واشتكى طلاب الصف السادس الابتدائي داخل المدرسة، بعدم تسلمهم لكتاب اللغة العربية والخط منذ بداية العام الدارسي حتى الآن.

وبرر مدير المدرسة بأنة تولى المسؤولية منذ أسبوع واحد فقط، بعد نقله تعسفيًا حسبما أكد للحملة، ومحولاته تلافي كافة السلبيات الموجودة ومعالجتها.

وخلال جولة لضباط هيئة الرقابة بالوحدة المحلية لقرية الإسكندرية الجديدة، تلاحظ إنصراف عدد من الموظفين دون الحصول على إذن ووجود إهمال جسيم داخل الوحدة ووضع طفايات حريق منتهية الصلاحية وفارغة.

وفي الوحدة الصحية بقرية عزبة عنبر تبين وجود نقص شديد بالأدوية داخل الوحدة وانتشار للحشرات، وعدم تشغيل أجهزة التعقيم والثلاجات وانقطاع التيار الكهربي، 2 من الصيادلة العاملين بالوحدة.

واستمع أعضاء الحملة لشكاوى أهالي القرى التي تتضمنت معاناتهم من الانقطاع المستمر للمياة وعدم ربطهم على شبكة العمومية للمدينة، وعدم وجود شبكة صرف صحي تخدم القرى، وانقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة لأكثر من 6 ساعات يوميًا.