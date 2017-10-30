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الرقابة الإدارية بدمياط ترصد سوء الطرق وتكدس الطلاب بمدارس كفر سعد

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الرقابة الإدارية بدمياط ترصد سوء الطرق وتكدس الطلاب بمدارس كفر سعد

03:45 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

الرقابة الإدارية بدمياط ترصد سوء الطرق وتكدس الطلاب بمدارس كفر سعد

هيئة الرقابة الإدارية

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت هيئة الرقابة الإدارية بدمياط حملة على عدد من قرى مركز كفر سعد، اليوم الاثنين، لمتابعة الأداء الوظيفي للعاملين بالوحدات المحلية والخدمات المقدمة للأهالي إلى جانب مراقبة الوحدات الصحية والبدالين التموينيين.

ورصد مسئولو الرقابة الإدارية انتشار أكوام القمامة بعدد من شوارع قرية أبو راشد إلى جانب عدم البدء في مشروع الصرف الصحي والذي كان من المقرر تشغيله نهاية العام الجاري، إلى جانب تهالك أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية.

وكشفت الحملة عن وجود عجز في عدد معلمي مدرسة أبو راشد الإعدادية إلى جانب تكدس الطلاب في الفصول وحاجة المدرسة لإجراء صيانة دورية في الوقت الذي لا يتواجد فيه عمال نظافة.

واشتكى عدد من الأهالي من البدال التمويني بالقرية ورصدت الرقابة الإدارية غلق المحل الخاص به أثناء مرور الحملة، وتبين وجود عدد من البطاقات الخاصة بالأهالي بحوزته كما أدلى بذلك.

ورصدت الهيئة في جولاتها عدم اكتمال الهيكل الإداري لمستشفى الطوارىء بكفر سعد فضلًا عن وجود عجز في العمالة الموجودة رغم تردد عشرات الحالات يوميًا، كما تبين وجود نقص في بعض الأجهزة الطبية في أقسام جراحة القلب والمخ والأعصاب.

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