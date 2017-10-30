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بالصور - حملة للرقابة الإدارية على القرى الأكثر احتياجا في السويس

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مصراوي Masrawy

بالصور - حملة للرقابة الإدارية على القرى الأكثر احتياجا في السويس

03:43 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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إجبار طلاب المدارس على جمع القمامة في حملة للرقابة الإدارية بالدقهلية (صور)

الألبوم التالى

إجبار طلاب المدارس على جمع القمامة في حملة للرقابة الإدارية بالدقهلية

السويس - حسام الدين أحمد:

نظم مكتب الرقابة الإدارية في السويس، اليوم الاثنين، حملة مكبرة استهدفت الوقوف على الخدمات بالقرى الأكثر احتياجًا في القطاع الريفي بالسويس.

وقاد الحملة عضو الرقابة الإدارية بمشاركة مسؤولين من مديريات الصحة والطب البيطري، والتموين والزراعة والصرف الصحي.

وبدأت الحملة اليوم الاثنين، بالوقوف على الخدمات الطبية، وتبين قصور الخدمات الطبية بالوحدة الصحية بقرية جنيفة، وعلى الرغم تسجيل طيبين مقيمين بالوحدة يقدمان خدمات 24 ساعة إلا أن أحدهما كان في حملة للكشف على طلاب المدارس، والآخر تغيب بدعوى بدل الراحة، ما أدى لوقف الخدمات الطبية، بينما تواجد طاقم التمريض.

وكشفت الحملة، عن وجود قصور بمستلزمات مكافحة العدوى، مثل الجلافظات وأكياس نقل المخلفات الطبية، بجانب تراجع كفاءة جهاز الأوتوكلاف المستخدم في تعقيم الأدوات الطبية الخاصة بعيادتي الأسنان، وتنظيم الأسرة، وإبقاء آثار للمياه من شأنها نقل العدوى، وأظهر الفحص أن آخر صيانة تمت للجهاز أجريت في يوليو 2016.

وتلاحظ عدم اقبال السيدات بالقطاع الريفي على عيادة النسا، وأرجع العاملين ذلك، إلى أن المريضات يرفضن أن يكشف طبيب العيادة، ويفضلن تواجد طبيبة، وأثر ذلك في استخدام وسائل منع الحمل، وصرف وتركيب وسيلة واحدة فقط كل شهر بمعرفة ممرضة العيادة.

وفحصت الحملة مخزن الأدوية، وما يتم صرفه للمرضى المترددين، وتواصل قائد الحملة مع إدارة الطبي بمديرية الصحة لإجراء صيانة عاجلة وفحص شامل لقسم التعقيم بالوحدة الصحية.

وعقب ذلك توجهت الحملة لقرية الخواطرة وفحصت مدرسة الخواطرة القديمة ذات الفصل الواحد وتضم المدرسة 12 طالبًا بالصفوف الأول والثالث والخامس والسادس الابتدائي، وهم من الشباب أرباب الحرف وتسربوا من التعليم صغارًا.

وقالت مدرسة الفصل إن هناك حصص للاقتصاد المنزلي لتدريب الطالبات وأعربت عن احتياج الفصل لثلاجة جديدة ومروحة، لافتة إلى أنهن يعددن وجبات داخل الفصل يتناولونها قبل أن يغادروا لاستكمال أعمالهم بالحرف التي يعملون بها.

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