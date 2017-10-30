"آثار أسوان": نقل مسلة "سيتي الأول" حفاظا على أثريتها

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قال مدير آثار أسوان، شاذلي علي، إنه تم نقل مسلة "سيتي الأول" إلى محيط منطقة آثار غرب أسوان، من أجل الحفاظ على أثريتها وتأمينها ضد أعمال السرقة، بالإضافة إلى الحفاظ على النقوش الموجود بها.

وأوضح مدير الآثار بالمحافظة، في تصريح اليوم الاثنين، إن مسلة "سيتي الأول" التي عُثر عليها ليست اكتشافًا أثريًا جديدًا، لكنها تعود إلى حقبة تاريخية هامة في مصر القديمة، والتي يظهر عليها الملك "سيتي الأول" راكعًا أمام المعبود رع حور أختي، لذلك تم نقلها إلى موقع مؤمن بشكل كبير للحفاظ على أثريتها.

وأضاف أن المسلة تعد من المسلات غير المكتملة، والتي عثر عليها منذ فترة بمنطقة محاجر جبل غلاب الأثرية بقرية غرب أسوان، ويعتقد أن هذا المكان كان مخصصًا كمحجر قديم لتصنيع التماثيل والمسلات الفرعونية التي يتم نقلها إلى المعابد الفرعونية والمواقع المخصصة للعبادة الفرعونية القديمة.