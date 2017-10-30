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جودة التعليم: نبحث تطوير معايير اعتماد المدارس الفنية

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مصراوي Masrawy

جودة التعليم: نبحث تطوير معايير اعتماد المدارس الفنية

03:52 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

جودة التعليم: نبحث تطوير معايير اعتماد المدارس الفنية

يوهانسن عيد رئيس الهيئة

كتبت- ياسمين محمد:

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، ورشة عمل موسعة لتطوير معايير اعتماد التعليم الثانوي الفني بنوعياته: الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي. 

وأصدر مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرارا بتشكيل لجنة معنية بتطوير معايير التعليم الفني مكونة من 15 عضوًا، حيث ضمت أعضاء من مجلس ادارة الهيئة، قيادات التعليم الثانوي الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خبراء في جودة التعليم، وخبراء في المجال الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي، واستهدفت الهيئة من هذه اللجنة دراسة التجارب العالمية في تطوير معايير اعتماد التعليم الفني، ووضع تصور لتطوير معايير اعتماد مؤسسات التعليم الفي في وبما يتماشى مع المعايير العالمية. 

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة، إن هذه الورشة هي البداية التي تقوم بدراسة المعايير ووضع الصيغة الاولي لها، خاصة وأن الهيئة اتجهت خلال الثلاث أعوام السابقة لفصل معايير اعتماد مؤسسات التعليم الفني عن التعليم العام لخصوصيته لأنه تعليم يجمع بين المدرسة والمصنع او الحقل، وله معايير مختلفة عالميًا عن التعليم العام.

وأضافت عيد أنه سسيم يتم طرح هذه المعايير علي المستفيدين في سوق العمل في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وطلاب ومدربين من الميدان؛ لتحكيم المعايير والاستفادة من ارائهم لوضع صيغة نهائية للمعايير قبل والبدء في العمل بها في اعتماد مؤسسات التعليم الفني، خاصة وان الدولة بكل فطاعتها تولي التعليم الفني اهتمام خاص لارتباطه بخطة الاستثمار والتنمية وطبيعته الخاصة لتعدد انواعه وتخصصاته وسرعة تطوره بتطور سوق العمل ومتطلباته.​

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