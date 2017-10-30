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"دفاع النواب" تفتح ملف مواجهة الإرهاب أمنيا وإعلاميا واقتصادبا

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مصراوي Masrawy

"دفاع النواب" تفتح ملف مواجهة الإرهاب أمنيا وإعلاميا واقتصادبا

03:48 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

اللواء كمال عامر

كتب- أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملفات مواجهة الإرهاب أمنيا وإعلاميا واقتصادياً وتشريعيا، وذلك في حضور ممثلي وزارة الداخلية ورؤساء الهيئات الإعلامية بدءاً بدعوة كرم جبر رئيس الهيئة الوطينة للصحافة، وذلك على مدار الإجتماعات المقبله للجنة.

وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن اللجنة ستهدف مناقشة ملف إعداد الشباب المصرى وتأهيله للمستقبل، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشباب والرياضية ورئيس ائتلاف دعن النائب محمد السويدى، بالتزامن مع انعقاد منتدى شباب العالم والذى يعُقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر بمشاركة أكثر من 2500 شاب من 110 دولة.

وأكد عامر، أن اللجنة تولي إهتماما كبيراً بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تجرى علي أرض مصر، والتي تتصل بآفاق التنمية، لاسيما المشروع القومي للطرق الذي تشرف القوات المسلحة عليه، على أن يتم دعوة المسئول بالقوات المسلحة عن ذلك.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن أحد القضايا الهامة التي تضعها اللجنة ضمن أولويتها التنمية الشاملة للمناطق الحدودية، لاسيما أنها تؤثر بشكل مباشر علي الأمن القومي المصرى.

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