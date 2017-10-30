رئيس هيئة جودة التعليم تتفقد المدارس المتقدمة للاعتماد

كتبت- ياسمين محمد:

تفقدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمجلس الوزراء، عددًا من المدارس بمنطقة المعادي والبساتين تزامنًا مع بدء المرحلة الأولى من موسم زيارات الاعتماد للعام الدراسي 2017 – 2018 وقياس نظم جودة التعليم من خلال فرق المراجعة الخارجية التابعة للهيئة.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأثنين، أن المرحلة الأولي تشمل (70) مدرسة متقدمة للاعتماد علي مستوي الجمهورية، ليتبعها تشكيل باقي مراحل الزيارات.

ورافق مدير الهيئة في الزيارة ألفت فرغلي رئيس الادارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم، الدكتور خالد خلف مدير عام ادارة الجودة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، وأماني خيري مدير ادارة المعادي التعليمية، ووجهت يوهانسن عيد خلال اجتماعها بفرق الزيارة بالاهتمام بالفاعلية التعليمية ومخرجات التعليم ومستوى الطالب والانشطة.

وقالت عيد إن الهيئة انتهت في العام الماضي 2016 – 2017 من زيارة 1233 مدرسة علي مستوي الجمهورية منها 1120 زيارة اعتماد للمدارس المتقدمة للاعتماد منها: 430 رياض أطفال، 451 ابتدائي، 187 اعدادي، 41 مدرسة ثانوي، و 11 مدرسة تعليم فني، وقامت الهيئة بإجراء 101 زيارة استكمال للمدارس التي حققت الجودة وكانت بها بعض نقاط الضعف ومنحتها الهيئة مهلة لتحسينها وتمت زيارتها مرة اخري من خلال فرق المراجعة الخارجية، بالاضافة الى زيارات المتابعة التى تقوم بها الهيئة للمدارس المعتمدة لضمان استمرارية التزامها بمعايير الجودة، ليبلغ عدد الزيارات الاجمالية التي قامت بها الهيئة للعام الدراسي 2016-2017، 1233 زيارة ما بين زيارات (اعتماد - استكمال – متابعة).

وأوضح الدكتور علاء عبد الغفار نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، أن الهيئة انتهت من مراجعة تقارير فرق زيارات المدارس للعام الدراسي 2016 – 2017، وسوف يتم اعلان نتائج الاعتماد بعد اعتماد مجلس ادارة الهيئة لها وإقرارها، وتظهر النسب الأولية ارتفاع أعداد المدارس الحاصلة علي الاعتماد حيث كانت في العام الدراسي 2015 – 2016 (70%) لترتفع العام الحالي الى ما يقرب من (90%) وهذا دليل علي انتشار ثقافة الجودة والتزام المؤسسات المتقدمة للاعتماد بمعايير جود التعليم.