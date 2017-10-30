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"عروض لتعويض زيادة أسعار كروت الشحن".. 9 توصيات للجنة الاتصالات بحضور الوزير

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مصراوي Masrawy

"عروض لتعويض زيادة كروت الشحن".. 9 توصيات للجنة الاتصالات بحضور الوزير

03:38 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

النائب نضال السعيد

كتب- أحمد علي:
أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، عن حزب مستقبل وطن اليوم، توصياتها بشأن الاجتماع الذى عقدته اللجنة بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من بعض النواب والخاصة بزيادة أسعار كروت شحن التليفون المحمول.

وتضمنت توصيات اللجنة، ضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقديم عروض لتعويضهم عن زيادة الأسعار، وتحويل حساب الفواتير والكروت إلى الحساب بالثانية بدلاً من الدقيقة، وضرورة تحديد سعر بيع كروت الشحن وطبعه على الكارت للمستهلك.

وجاءت في توصيات اللجنة، إلى أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار، وضرورة موافاة اللجنة بلائحة الجزاءات التى أقرها مجلس الدولة بشأن شركات المحمول.
وأشارت إلى عقد اجتماعات دورية ابتداءً من يناير القادم مع ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصلات لتقييم آداء الشبكات والشركات العاملة بها على أن تكون شهرية، وإعداد خريطة لتغطية شبكات المحمول على مستوى الجمهورية وعرضها على اللجنة.
وتابعت: "تفعيل الرقابة على شركات المحمول ومعرفة مكاسبها وعرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بها، وحضور المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، لمقر لجنة الاتصالات لشرح الهيكل التنظيمى والخطة التى وضعتها الشركة تزامناً مع تشغيل الشركة الرابعة للمحمول.
الجدير بالذكر أن النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، وضع محاور رئيسية لاجتماع اللجنة، بحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي ارتفاع أسعار كروت الشحن، وتحسين الخدمات، والمشاركة في اتخاذ القرار.​

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