وزير الصحة: بورسعيد أول محافظة سيطبق بها قانون التأمين الصحي الجديد

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إنه بحث مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن بورسعيد ستكون أول محافظة يطبق بها القانون عقب إقراره من البرلمان بنحو 6 أشهر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة، محافظ بورسعيد اليوم الإثنين؛ للوقوف على الوضع الصحي بالمحافظة وتقديم الدعم اللازم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.

وأشار وزير الصحة إلى أنه سيكثف زياراته لمحافظة بورسعيد خلال الفترة القادمة حتى تكون المحافظة ممهدة لبدء تطبيق القانون الجديد وسيتم تزويد كافة المستشفيات باحتياجاتها وتجهيزها وفقاً للأكواد العالمية، مضيفًا أنه سيتم تطبيق القانون بداية من عام 2018 لينتهي بتغطية كافة محافظات الجمهورية في عام 2032، وهذا القانون سيصبح هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لجموع المصريين.

وأوضح "عماد الدين" في بيان اليوم، أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق القانون طبقاً للدراسة الإكتوارية والتى شاركت بها وزارة الصحة مع وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية فى هذا المجال، لضمان استدامة المنظومة ونجاحها، متابعًا أن القانون يتم دراسته منذ 20 عاما ولم يظهر للنور إلا بعد تبني القيادة السياسية ورئيس الحكومة هذا القانون بنفسه حيث كان يتم عقد اجتماعا بصفة أسبوعية لمعرفة ما تم التوصل إليه، فضلا عن اجتماع كل شهرين مع الرئيس حرصا على الانتهاء من القانون.

وأكد وزير الصحة أنه سيتم تطبيق القانون على المحافظات تباعاً، على أن تتوافر بالمحافظة التي سيتم البدء بها 70% من الخدمات الصحية والتى تقدم من خلال منافذ وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضى بمحافظة بورسعيد تطوير مستشفى بورسعيد العام، والمستشفى النساء والولادة التخصصي بمنطقة المصح البحرى، وأيضا مستشفى بور فؤاد، كما سيتم خلال الأسبوعين القادمين البدء في تطوير وتجهيز مستشفى النصر والتى سيقدم المحافظ دعماُ لها بقيمة 10 مليون جنيه، كما سيتم تطوير 32 وحدة صحية من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو تم تخصيصها لمحافظات القناة و التى سيتم تطبيق القانون بها.

وقال وزير الصحة إن هذه الوحدات ستصبح الخط الأول فى استقبال المرضى وإحالتها بعد ذلك بمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية طبقاً لاحتياج كل مريض، على أن يتم ميكنة جميع الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمي للمعمل والأشعة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات.

وكشف وزير الصحة أنه سيتم تخصيص مستشفى النصر لمرضى الأطفال وسيتم تقديم خدمة الأورام بها، لافتاً إلى أن محافظة بورسعيد ستكون النموذج الأول لبدء تطبيق المنظومة، مؤكداً انها لن تقدم خدمات صحية فحسب، ولكن خدمات صحية بجودة عالمية بالقانون الجديد.​