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المشاهير في الهالويين.. أمل علم الدين فتاة ديسكو ولجين عمران مصاصة دماء

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مصراوي Masrawy

المشاهير في الهالويين.. أمل علم الدين فتاة ديسكو ولجين عمران مصاصة دماء

03:22 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

المشاهير في الهالويين.. أمل علم الدين فتاة ديسكو ولجين عمران مصاصة دماء

المشاهير في الهالويين.. أمل علم الدين فتاة ديسكو

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة يحرص المشاهير كل عام بآخر شهر أكتوبر بالاحتفال بحفل الهالوين، الذي يتميز بارتداء الأزياء والملابس الغريبة، ونستعرض لكم اطلالات المشاهير حول العالم في هذا الحفل.

 

أمل علم الدين

أمل علم الدين

ظهرت المحامية الحقوقية أمل علم الدين، وزوجة نجم هوليود جورج كلوني، بإطلالة مختلفة تمامًا مستوحاة من السبعينات، على عكس ما ترتديه من إطلالات أكثر ميلًا إلى الكلاسيكية، بحفل الهالوين في مدينة لوس أنجلوس بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" الأمريكية.

ارتدت أمل "بنطلون شاليستون" من الترتر البراق، مع توب مكشوف من ناحية الصدر من نفس خامة البنطلون، مع ستايل الشعر "الهايش" المنفوش، وارتدت حلق ذهبي دائري لامع، واكتملت الإطلالة بنظارة الشمس الدائرية، لتناسب طبيعة حفل الهالوين.

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