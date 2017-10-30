بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية في 3 كليات بجامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت وحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة بنها، بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية في كليات الطب البيطري، والحقوق، والعلوم، بعد أن قامت اللجان الفنية بالوحدة بمراجعة الخطط التي قدمتها الكليات الثلاث، وأكدت توافقها مع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2017-2022.

صرح بذلك الدكتور جمال عبدالعزيز مدير التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، مضيفًا أن 12 كلية من كليات الجامعة تقدمت للوحدة بخططها الاستراتيجية للتقييم والمراجعة تمهيدًا لبدء التنفيذ.