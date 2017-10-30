إحالة مدير مدرسة الثانوية الصناعية بنين بالشهداء للتحقيق في المنوفية
إحالة مدير مدرسة الثانوية الصناعية بنين بالشهداء للتحقيق في المنوفية
03:32 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
هشام بيومي
المنوفية - مروة فاضل:
أحال المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، حسام أبو إبراهيم مدير مدرسة الثانوية الصناعية بنين بالشهداء للتحقيق.
جاء ذلك لتسببه في فوضى أثناء إنصراف المدرسين والقائمين على التعليم بالمدرسة، ما أدى إلى ظهور المدرسة بصورة سيئة.
وقرر رئيس المركز، إحالته للتحقيق بالشئون القانونية بالمدينة حفاظًا على الانضباط.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إحالة 11 مدرسا للتحقيق في المنوفية
-
وكيل صحة المنوفية يفتتح وحدة علاج طبيعي بالجهود الذاتية (صور)
-
إحالة 5 موظفين للتحقيق في المنوفية
-
فريق عمل لإنارة الشوارع ليلا ورفع المخلفات في المنوفية
إعلان
إعلان