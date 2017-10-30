إحالة مدير مدرسة الثانوية الصناعية بنين بالشهداء للتحقيق في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أحال المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، حسام أبو إبراهيم مدير مدرسة الثانوية الصناعية بنين بالشهداء للتحقيق.

جاء ذلك لتسببه في فوضى أثناء إنصراف المدرسين والقائمين على التعليم بالمدرسة، ما أدى إلى ظهور المدرسة بصورة سيئة.

وقرر رئيس المركز، إحالته للتحقيق بالشئون القانونية بالمدينة حفاظًا على الانضباط.