بالصور.. اختبارات تحريرية لخطباء المكافأة في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نظمت مديرية الأوقاف بقنا، اليوم الإثنين، الاختبار التحريري لخطباء المكافأة من أجل تحسين أدائهم والتأكد من استمرار اطلاعهم على كتب العلوم الإسلامية واعتدال الفتوى لديهم ومدى التمسك بصحيح الدين دون إفراط أو تفريط.

وأكد الشيخ محمد الطراوي - وكيل وزارة الأوقاف بقنا- أن الاختبار التحريري يأتي في إطار تعليمات الوزارة بحث الأئمة بضرورة الاطلاع والمراجعة الدورية على كتب الفقه ومختلف العلوم الإسلامية من أجل توعية المسلمين بصحيح الدين، وحتى لا يتم اللجوء لنوافذ التطرف والابتداع من ذوي الهوى والأجندات الخارجية.