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وزير السياحة يتفقد معرض «حان وقت التفاح»

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وزير السياحة يتفقد معرض «حان وقت التفاح» وزير السياحة يتفقد معرض «حان وقت التفاح»

التحرير

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تفقد يحيى راشد وزير السياحة، جناح مشروع "حان وقت التفاح الأوروبي" الذي يموله كل من الاتحاد الأوروبي والصندوق البولندي لترويج الفواكه والخضروات.

وجاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات الدورة الـ37 من معرض HACE الدولي لتجهيزات الفنادق بمصر، والتي تنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2017، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث التقى داريا تفورك مديرة الحملة، بحضور يوستينا بوراجنيسكا نائب السفير البولندي بمصر وياتسك بودا المستشار الاقتصادي للسفارة البولندية في .

"حان وقت التفاح الأوروبي" هي حملة إعلامية وترويجية تستهدف السوقين المصري والجزائري لمدة عامين، وتنفذها رابطة مزارعي الفواكه في بولندا، والمنتج المشمول بالحملة هو التفاح الأوروبي، بما ذلك تفاح غروييتسكي المصنف في سجل الاتحاد الأوروبي ضمن المحميات الزراعية في دول الاتحاد.

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وتركز الحملة على المميزات الغذائية للتفاح، وجودة ومواصفات التفاح الطازج، بالإضافة إلى أنواعه المختلفة وإستخداماته المتعددة، خاصة وإن أشجار التفاح هي الأشجار الأكثر انتشارا في بلدان الاتحاد الأوروبي وتغطي مساحة 450000 فدان، كما إن المساحة المزروعة بأشجار التفاح في بولندا تغطي حوالي ثلث المساحة الكلية المزروعة بأشجار التفاح في الاتحاد الأوروبي بنسبة (32%)، وتغطي بساتين التفاح أكثر من نصف (53%) من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض HACE ينعقد تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الصناعة والجمعية المصرية للطهاة، على مساحة 25000 متر مربع و بمشاركة أكثر من 275 شركة مصرية وأجنبية، ويضم عارضين متخصصين في تجهيزات الفنادق ومعدات الأغذية والمخبوزات والمعجنات والآيس كريم ومعدات تأثيث الفنادق والمطاعم ومعدات السوبر ماركت.

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التحرير

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