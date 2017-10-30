سفير ألمانيا: 16 مليون يورو تبادل تجاري مع مصر في 2016

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قال السفير الألماني بالقاهرة، يوليوس جيورج لوي، إن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا ومصر في مختلف القطاعات، بلغ نحو 16 مليار يورو في عام 2016، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح السفير الألماني، في تصريح له، اليوم الإثنين، خلال تفقده للمهرجان الثقافي الألماني بكلية الآداب جامعة المنوفية، أن السائحين الألمان من أكثر الجنسيات الموجودة في مصر، ويبلغ عددهم نحو 615 ألف سائح سنويا، يأتون إلى مصر لزيارة المعالم السياحية المختلفة التي تتمتع بها.

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وأضاف أن الجانب الألماني يسعى لتحقيق أكبر عدد للسائحين، والذي تحقق في 2011، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل برنامج المنح التي تقدمها الهيئة الألمانية للجامعات المصرية، بما تمتلكه من إمكانيات هائلة لدعم الطلاب والخريجين والباحثين.