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البورصة تربح 6.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات جلسات اليوم

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البورصة تربح 6.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات جلسات اليوم البورصة تربح 6.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات جلسات اليوم

التحرير

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اغلقت مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على ارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.4 مليار جنيه، ليصل الى 779.8 مليار جنيه، فى مقابل 773.4 مليار جنيه خلال تعاملات امس الأحد.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى ايجى اكس 30 نحو1.23%، ليسجل14197.21 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس70 بنسبة نحو0.36% ليسجل نحو781.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة الاوسع نطاقا ايجى اكس100 بنسبة نحو0.52% ليسجل نحو1755.73 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى بيع 1.2 مليار جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى شراء 206.9 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء ايضا بصافى شراء 170.7 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.

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التحرير

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