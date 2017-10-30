أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الآثار: اليابان شاركت بـ75% من تكلفة المتحف المصري الكبير

Google+ Print
الآثار: اليابان شاركت بـ75% من تكلفة المتحف المصري الكبير الآثار: اليابان شاركت بـ75% من تكلفة المتحف المصري الكبير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير الآثار، خالد العناني، إن تشهد، اليوم الإثنين، وصول أول رحلات الطيران اليابانية إلى مصر، موضحا أن مصر شريك أساسي لليابان منذ عدة سنوات، إذ شاركت اليابان في مشروع المتحف المصري الكبير، الذي تخطت تكلفته أكثر من مليار دولار، بنسبة 75% كقرض.

وأضاف العناني، خلال ورشة عمل لبحث تطوير الأهرامات واستعادة السياحة اليابانية إلى مصر، أن هناك 10 بعثات أثرية يابانية تعمل في مصر، عن طريق جامعات ومعاهد أثرية.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيغير من منظور سياحة المتاحف في العالم، وأن دور اليابان لن ينتهي بمجرد الافتتاح بل سيستمر التعاون.

وأوضح أن مشروع تطوير المنطقة الأثرية عاد للعمل بعد توقف منذ 2011، لافتا إلى أنه قبل منتصف 2018 سيتم افتتاح مدخل الفيوم للمنطقة الأثرية بالأهرامات.

شاهد أيضا

من جانبه، توقع السفير الياباني تاكيهيرو كاجاوا، زيادة الحركة السياحية لمصر بعد تشغيل خطوط طيران منتظمة بين البلدين، مضيفا: "نعمل الآن على رفع عدد السائحين القادمين من اليابان، والتي ستوفر فرصة كبيرة لعودة السائح الياباني لمصر". 

وأكد كاجاوا أنه سيتم تشغيل رحلات بشكل منتظم بين البلدين، ما يساعد على زيادة الحركة بصورة كبيرة.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة، هشام الدميري، إن وزارة السياحة وهيئة التنشيط تحرصان على جذب السياحة اليابانية بقوة واستعادة معدلاتها الكبيرة، لأن السائح الياباني مولع بالحضارة المصرية القديمة، ومعدل إنفاقه في اليوم يوازي ما ينفقه 10 سياح أوروبيين، ما سينعش السياحة الثقافية والأثرية.

حضر الورشة وزير السياحة يحيي راشد، محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، عالم الآثار زاهي حواس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)