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شكري لمفوض الاتحاد الأوروبي: التحديات تحتم علينا العمل معا (فيديو)

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شكري لمفوض الاتحاد الأوروبي: التحديات تحتم علينا العمل معا (فيديو) شكري لمفوض الاتحاد الأوروبي: التحديات تحتم علينا العمل معا (فيديو)

التحرير

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التحديات المشتركة التي تواجه ودول الاتحاد الأوروبي تحتم مزيدا من العمل المشترك وفقا للأوضاع القائمة.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان، بالقاهرة، اليوم الإثنين: "مصر تتحمل مسئولية محاربة الهجرة غير الشرعية، ودعم الاستقرار فى البلاد العربية"، موضحا أن هناك مسئولية بضرورة الحفاظ على أرواح المهاجرين خلال محاولات الهجرة.

وتابع: "العلاقات التي تربط مصر بدول الاتحاد الأوروبي تسير وفقا لتفهم كامل لظروف كل من الطرفين، وتقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة".

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وأشار إلى أن مصر تتطلع أن تظل قنوات الحوار مفتوحة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء كانت الاقتصادية والسياسية ومواجهة قضايا الهجرة والإرهاب.

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التحرير

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