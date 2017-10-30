اليوم.. تطبيق زيادة أسعار تذاكر المناطق الأثرية بالأقصر

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أعلنت منطقة آثار الأقصر، اليوم الاثنين، عن وصول دفعة جديدة من تذاكر المناطق الأثرية عقب تعديلها بنسبة تتراوح ما بين 30 و100%، بهدف تغطية النفقات والإنفاق على المشروعات.

وأوضح الطيب عبدالله نقيب المرشدين السياحيين، أن الزيادات الجديدة تضمنت على سبيل المثال رفع سعر زيارة مقبرة توت عنخ آمون السائح العادي من ١٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه، بينما تم رفع سعر زيارة ومعبد حتشبسوت ووادي الملكات من ٤٠ إلى ٨٠ جنيهًا.

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وتابع، فيما بلغ سعر تذكرة وادي الملوك إلى ١٦٠ جنيهًا تتضمن زيارة ٣ مقابر غير شهيرة، ووصلت تذكرة زيارة معبد الكرنك ومتحف الأقصر إلى ١٢٠ جنيها بدلا من ٨٠ جنيهًا، ومعبد الأقصر ١٠٠جنيه بدلًا من ٦٠ جنيها.

وعن مدى تأثير ذلك على أعداد السياح، أفاد "نقيب المرشدين السياحيين، أن أسعار التذاكر السياحية المصرية هى الأقل مقارنة بنظيرتها في الأسواق العالمية المنافسة.