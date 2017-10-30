القليوبية تودع شهيد شمال سيناء في جنازة عسكرية (صور)

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شيَّع أهالي قرية القشيش بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، جنازة المجند محمد طه الذي استشهد في مواجهات مع عناصر إرهابية بمحافظة شمال سيناء.

تقدم المشيعون اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء محمد توفيق حمزاوي مدير الأمن، وتم أداء صلاة الجنازة من المسجد الكبير.

ردد المشيعون عدة هتافات منها "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، و"يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، "لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله"، مطالبين بسرعة القضاء على الإرهاب.

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وقدم "عشماوي" خالص التعازي لأسرة الشهيد، داعيًا المولي عزَّ وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أن مواجهة الإرهاب تحتاج وقوف الشعب المصري وراء قواته المسلحة والشرطة في الحرب ضد الإرهاب، والقصاص لكل أهالي الشهداء، مشددًا على أن مصر كانت وستظل مقبرة لكل الإرهابيين، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس القرية تخليدا لذكراه وبطولاته.

