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رئيس إقليم كتالونيا في بروكسيل بعد اتهامه بالتمرد والتحريض

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مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كتالونيا في بروكسيل بعد اتهامه بالتمرد والتحريض

03:12 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

رئيس إقليم كتالونيا في بروكسيل بعد اتهامه بالتمرد والتحريض

تيو فرانكين

كتب - محرر مصراوي:

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلوس بوجيمدون سافر اليوم الاثنين، الى بروكسيل ببلجيكا وفقا لمصادر مسئولة في المركزية بمدريد .

وجاء سفر رئيس إقليم كتالونيا السابق عقب صدور مذكرة من المدعى العام الاسباني تتهمه بالتمر والتحريض.

وقال وزير الدولة البلجيكي لشئون الهجرة واللجوء تيو فرانكين إنه من الممكن أن يحصل حاكم كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون على اللجوء السياسي في بلجيكا.

وأضاف فرانكين لقناة "في تي إم نيوز" الفلمنكية :"هذا ليس أمرا غير واقعي"، متسائلا ما إذا كان بوجديمون سوف يتمكن من الحصول على "محاكمة عادلة" في إسبانيا. وقال فرانكين، الذي ينحدر من حزب فلمنكي انفصالي، إنه إذا طلب بوجديمون اللجوء، "فسوف نكون أيضا في موقف دبلوماسي صعب مع الحكومة الإسبانية ، هذا واضح".

وكانت الحكومة الإسبانية قد عزلت حكومة كتالونيا بالكامل، ومن المحتمل أن يتم توجيه تهمة التمرد لبوجديمون وانفصاليين آخرين، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها للسجن 30 سنة.

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مصراوي Masrawy

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