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مشادة بين عمر مروان ونواب التعليم بسبب اعتذار "طارق شوقى" عن الحضور

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مصراوي Masrawy

مشادة بين عمر مروان ونواب التعليم بسبب اعتذار "طارق شوقى" عن الحضور

03:21 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

المستشار عمر الخطاب مروان

كتب- أحمد علي:
نشبت مشادة بين النائب مصطفى كمال حسين، والمستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، والنائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم.

بدأت المشادة، باعتراض جمال شيحة، على إعلان الوزير عمر مروان باعتذار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن عدم حضور اجتماع اللجنة اليوم.

وقال شيحة، إن اللجنة لم تخطر بهذا الأمر، ليرد مروان أنه أخطر الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان رسميا، وكذلك إخطار المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، كما أن الأخير رد عليه بقبول الاعتذار على أن يتم تحديد موعد آخر.

وعقب شيحة، أن رئيس المجلس وأمين عام البرلمان فى زيارة لأمريكا منذ الجمعة الماضى.

وقال مروان: "أخذنا الموافقة على التأجيل، وعدم إخطار اللجنة ليس شأن ، لكن البرلمان".

وأكد مروان، أن الوزير اعتذر بسبب مشاركته فى اجتماع مؤتمر الشباب، وأنه سيحضر يوم ١٩ نوفمبر.

وهنا احتد النائب مصطفى كمال حسين، ليعلن انسحابه من اجتماع اللجنة، وعدم حضوره اجتماع ١٩ نوفمبر الذى حدده الوزير. ​

 

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